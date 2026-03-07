일요일인 8일은 서울 아침 기온이 영하 3도까지 떨어지며 다소 쌀쌀한 날씨가 예상된다.

이날 전국의 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 6도에서 11도 사이로 예보됐다.

당분간 대부분 지역에서 아침 기온이 0도 아래로 내려가겠고, 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 약 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이어서 건강 관리에 주의가 필요하다.

하늘은 전국적으로 대체로 맑다가 오후부터 구름이 점차 많아지겠다.

내륙 지역을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠고, 같은 시간대 중부 내륙과 전라권에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳도 있어 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 '좋음'에서 '보통' 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m 높이로 일겠다. 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 이내)는 동해 1.0∼3.0m, 서해와 남해 0.5∼2.0m의 파고가 예상된다.

