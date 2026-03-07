육동한 춘천시장, 개막전 응원단 격려

팬클럽·구단·시 직원 등 원정 응원단 구성

춘천시민축구단 승리 기원

춘천시민축구단이 8일 대전에서 2026 K3리그 개막전을 치르며 올 시즌 힘찬 출발에 나선다.

춘천시민축구단은 오는 8일 오후 2시 대전에서 열리는 K3리그 개막전에 출전한다. 이날 경기에는 팬클럽 중심으로 구성된 원정 응원단들도 경기장을 찾아 뜨거운 응원전을 펼칠 예정이다. 육동한 춘천시장도 이날 오전 춘천종합체육관에서 대전으로 향하는 응원단을 환송하면서 선수단의 선전을 기원한다.

이번 원정 응원은 시즌 첫 경기에서 선수단에 힘을 보태고 시민과 함께하는 축구 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 앞서 시는 춘천시민축구단을 중심으로 춘천을 '축구문화도시'로 성장시키겠다는 비전을 공유한 가운데 원정 응원을 통해 상위리그 진출을 향한 도약 의지를 다진다는 계획이다. 춘천시는 앞으로도 시민과 함께하는 축구 문화를 기반으로 춘천시민축구단의 경쟁력을 높이고 '축구도시 춘천' 브랜드 지속 강화에 나선다.

구단 관계자는 "팬들과 함께 개막 원정경기에 나서게 돼 선수단에게도 큰 힘이 될 것"이라며 "개막전부터 좋은 경기력을 보여주고 상위리그 진출을 목표로 한 단계씩 성장해 나가겠다"고 말했다. 한편 오는 3월 29일 송암스포츠타운에서는 춘천 홈 개막전이 펼쳐진다.

춘천=이종구 기자



