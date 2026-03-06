MLS컵 우승 인터 마이애미 백악관 초청

메시에 "내 아들 배런이 열렬한 팬이다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 워싱턴DC 백악관에서 지난해 미국 프로축구 우승팀을 초청해 행사를 가졌다.

백악관은 5일(현지시간) 지난해 메이저리그사커(MLS)컵 우승팀인 인터 마이애미 CF 선수단을 초청해 축하 행사를 진행했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 5일(현지시간) 축구선수 리오넬 메시로부터 선물받고 있다. EPA연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 "리오넬 메시가 백악관에 방문한 것을 환영한다"면서 "역대 대통령 가운데 처음으로 이런 인사말을 하게 돼 영광이다"라고 말했다. 특히 그는 이 자리에서 자신의 아들 배런 트럼프가 메시의 열렬한 팬이라고 밝히기도 했다. 트럼프 대통령은 인터 마이애미의 주장인 리오넬 메시를 향해 "내 아들은 당신이 정말 훌륭한 사람이라고 생각한다"고 칭찬했다. 이 말을 들은 메시는 트럼프 대통령에게 미소를 지어 보였다.

트럼프 대통령은 메시를 옆에 두고 그의 오랜 라이벌인 크리스티아누 호날두(알나스르)를 칭찬하며 농담을 던지기도 했다. 트럼프 대통령은 "호날두라는 신사도 있다"면서 "크리스티아누도 대단하다"고 말해 좌중의 웃음을 자아냈다.

이날 메시는 트럼프 대통령 옆에 서서 연설을 들었으나, 직접 마이크를 잡고 발언하지는 않았다. 최근 메시는 "영어를 잘하지 못해 후회된다"며 어린 시절 영어를 배우지 않은 것에 대해 후회한다고 고백했다.

트럼프는 1970년대 미국 축구 무대에서 활약했던 '축구 황제' 펠레의 경기를 자신이 직접 봤던 경험을 회상하기도 했다. 그는 참석자들에게 '메시와 펠레 중 누가 최고의 선수냐'고 물었다. 이에 배석한 선수 몇몇은 "메시"라고 답했다. 이후 메시는 트럼프에게 자신의 사인이 담긴 축구공을 선물했고, 인터 마이애미 구단주 호르헤 마스는 한정판 시계와 트럼프의 이름과 등번호 47이 적힌 인터 마이애미 유니폼을 선물했다. 숫자 47은 트럼프 대통령이 미국 역대 47대 대통령임을 의미하는 것이다.

외신들은 "행사 후 트럼프 대통령은 이스트룸에 있는 선수들을 백악관 집무실로 초대해 '현재 세계의 중심인 곳'이라고 말하기도 했다"고 전했다. 미국에서는 주요 프로스포츠 전년도 우승팀을 백악관에 초청하는 것이 오랜 관례다.

