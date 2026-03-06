유해진. VAST엔터테인먼트 제공

유해진. VAST엔터테인먼트 제공

배우 유해진이 VAST엔터테인먼트로 이적한다.


강건택 VAST엔터 대표는 6일 "오랜 시간 관객에게 사랑받아온 유해진의 새로운 시작에 함께하게 돼 기쁘다"며 "독보적인 매력을 가진 그가 만들어갈 다양한 도전에 든든한 파트너로서 함께하겠다"고 밝혔다.

1997년 영화 '블랙잭'으로 데뷔한 유해진은 '타짜' '공조' '럭키' '1987' '완벽한 타인' '올빼미' 등을 통해 입지를 다져왔다. '왕의 남자' '베테랑' '택시운전사' '파묘'에 이어 '왕과 사는 남자'까지 1000만 관객을 동원하며 출연작 누적 관객 수 1억명을 돌파했다.


유해진은 '삼시세끼' 시리즈와 '스페인 하숙' '텐트 밖은 유럽' 등에 출연했으며 최근에는 배우 브랜드평판 1위에 올랐다. 차기작은 '암살자(들)'이다.

현재 VAST엔터에는 현빈, 장근석, 박소이, 황우슬혜, 류혜영, 신도현 등이 소속돼 있다.


이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
