[PB수첩]2026년 시장, '예측' 아닌 '설계'의 해

최근 국내 금융시장은 중동 지역의 군사적 긴장 고조로 크게 흔들리고 있다. 이란을 둘러싼 전쟁 가능성이 부각되면서 글로벌 금융시장 전반에 위험 회피 심리가 확산했고, 투자자들의 불안도 자연스럽게 커지고 있다.

장기적으로 금융시장의 흐름을 결정짓는 것은 결국 경제 구조와 기업의 성장, 투자자의 자산 배분 전략이다. 최근 몇 년간 글로벌 금융시장은 금리 정책, 재정 부담, 공급망 재편, 지정학적 갈등, 인공지능(AI)을 중심으로 한 산업 혁신 등 다양한 변수가 동시에 작용하는 환경으로 바뀌고 있다.

이런 환경에선 시장의 방향을 단순하게 예측하기가 점점 더 어려워지고 있다. 결국 투자 전략 역시 '예측'보다 구조적인 포트폴리오 '설계'에 초점을 맞춰야 한다. 이때 가장 중요한 원칙이 바로 분산투자다.

올해 투자 전략을 설계할 땐 자산군별 역할을 명확히 이해하는 것이 중요하다.

주식은 장기적인 성장 잠재력을 담당하는 핵심 자산이다. 특히 AI, 반도체, 디지털 인프라 산업은 앞으로도 글로벌 경제 성장의 중요한 동력이 될 가능성이 높다. 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 상장지수펀드(ETF)나 나스닥 ETF 같은 글로벌 주식 상품, 그리고 국내 반도체 기업 등은 대표적인 성장 자산으로 꼽힌다.

최근엔 이 같은 분산투자를 보다 체계적으로 구현할 수 있는 자산배분 펀드가 주목받고 있다. 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등을 한 포트폴리오 안에서 운용하는 자산배분 펀드는 시장 상황에 따라 자산 비중을 조정하며 안정적인 수익을 추구하는 상품이다.

채권은 포트폴리오의 안정성을 높이는 역할을 한다. 미국 국채 ETF나 투자등급 회사채, 국내 국채 등은 시장 변동성을 완충하고 안정적인 현금 흐름을 제공하는 인컴 자산이다.

여기에 금 ETF나 원자재 ETF와 같은 안전자산은 지정학적 리스크가 커질 때 포트폴리오의 방어력을 높여준다. 글로벌 리츠나 인프라 자산도 배당과 자산 가치 상승을 동시에 기대할 수 있는 투자 대상이다.

또한 머니마켓펀드(MMF)나 종합자산관리계좌(CMA) 같은 단기 금융상품은 시장이 크게 흔들릴 때 투자 기회를 확보할 수 있는 유동성을 제공한다. 결국 주식, 채권, 금, 대체자산, 현금을 균형 있게 배분하는 구조가 불확실한 시장에서 포트폴리오를 지키는 핵심 전략이다.

금융시장은 언제나 예상치 못한 사건을 만들어낸다. 전쟁, 금융 위기, 정책 변화 등은 반복적으로 시장을 흔들어 왔다. 그러나 이러한 충격 속에서도 장기적으로 살아남는 투자 전략은 늘 같았다. 바로 균형 잡힌 자산 배분과 분산투자다.

2026년 시장 역시 많은 변수 속에서 움직일 것이다. 그러나 투자 성과를 결정하는 것은 미래를 얼마나 정확하게 맞히느냐가 아니라 어떤 상황에서도 버틸 수 있는 투자 구조를 갖췄느냐에 달려 있다.

지금처럼 시장이 흔들릴 때일수록 투자 원칙은 더욱 중요해진다. 2026년은 '예측'이 아니라 '설계'의 해다. 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 포트폴리오를 만드는 것, 그것이 불확실성 시대에 투자자가 가져야 할 가장 현실적인 전략이다.

