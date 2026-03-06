삼성증권이 뉴욕상품거래소(COMEX)에 상장된 은 선물 일간수익률을 역방향으로 2배 추종하는 상장지수증권(ETN)을 6일 신규 상장했다.

삼성증권에 따르면 이날 상장한 '삼성 인버스 2X 은 선물 ETN'은 은 선물 가격 하락 시 수익을 추구할 수 있다. 해당 상품의 기초지수는 'Solactive Silver Total Return 2x Short Leverage'로 은 선물의 일간 수익률을 역방향으로 2배 추종한다.

최근 은 가격은 글로벌 금리 정책, 산업 수요 전망 변화 등 다양한 요인에 따라 등락을 반복하며 변동성이 확대되는 흐름을 보이고 있다. 이에 조정에 대한 경계 심리도 동시에 확대되는 상황이다.

해당 ETN은 달러·원 환율 변동을 반영하는 환노출 상품이며, ETN 운용보수(제비용)는 연 0.75%다. 펀드가 청산되지 않는 한 만기가 없는 상장지수펀드(ETF)와 달리 만기일이 2029년 2월 23일로, 2029년 2월 21일까지 거래 가능하다.

삼성증권 관계자는 "은 가격 단기 조정 국면이나 하락 구간에서도 전략적으로 대응할 수 있는 투자 수단으로, 다양한 전략을 구사하려는 투자자들에게 대안이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



