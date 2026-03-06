에스파, 日 TV 애니메이션 '킬블루' 주제가 발표
에스파. SM엔터테인먼트 제공
에스파가 일본 테레비 도쿄의 TV 애니메이션 '킬블루'의 오프닝 테마곡 '애티튜드'를 발표했다고 SM엔터테인먼트가 6일 밝혔다.
신곡 '애티튜드'는 자신의 페이스를 유지하며 누구도 나다움을 무너뜨릴 수 없다는 확고한 의지를 가사에 담은 곡이다. 후렴의 비트와 멜로디가 특징인 이 곡은 애니메이션 주인공 오오가미 쥬조의 액션 장면과 조화를 이룬다.
이번 곡은 에스파가 올해 발표한 첫 번째 일본 싱글이다. 이 기세를 몰아 다음 달 일본 첫 돔 투어에 나선다. 4월11~12일 오사카 쿄세라돔 공연을 시작으로 25~26일에는 도쿄돔에서 현지 팬들과 만날 예정이다.
한편 에스파는 돔 투어에 앞서 7~8일 마카오 갤럭시 아레나에서 '2025-26 에스파 라이브 투어-싱크 : 액시스 라인 - 아시아' 공연을 이어간다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
