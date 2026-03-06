[특징주]에스팀, 코스닥 상장 첫날 300% ↑

모델·인플루언서 등 지식재산권(IP) 기반 브랜드 마케팅 및 콘텐츠 사업을 하는 에스팀 에스팀 close 증권정보 458350 KOSDAQ 현재가 34,000 전일대비 25,500 등락률 +300.00% 거래량 790,426 전일가 2026.03.06 10:00 기준 전 종목 시세 보기 이 코스닥 시장에 상장하자마자 300% 초강세를 보이고 있다.

6일 오전 9시 19분 기준 에스팀은 공모가 8500원 대비 300%(2만5500원) 오른 3만4000원에 거래되고 있다.

에스팀은 이날 코스닥에 상장했다. 일반 투자자 대상 공모주 청약을 실시한 결과 1960.87대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 약 3조7501억원이었으며, 지난해 연결 기준 매출은 355억7400만원, 영업이익은 20억1000만원이었다.

국내외 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측에서는 2263개 기관이 참여한 가운데 1335대 1의 경쟁률을 보이기도 했다. 전체 참여 기관 중 99.9%(가격 미제시 포함)가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.

