그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 서울 앙코르 콘서트가 시야제한석까지 매진됐다고 웨이크원이 6일 밝혔다.

제로베이스원은 오는 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '월드 투어 히어 앤 나우 앙코르(2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE)'를 개최한다.

이번 공연은 선예매에서 이미 3회차 전석 매진을 기록했다. 제로베이스원은 지난 5일 시야제한석을 추가로 오픈했으며 판매 시작 직후 매진됐다.

이번 서울 앙코르 콘서트는 CGV 용산아이파크몰, 영등포 타임스퀘어, 연남, 왕십리, 강남, 대전터미널, 대구, 서면 등 국내 전국 주요 극장에서 생중계를 진행한다. 일본 내 약 127개 관에서도 라이브 뷰잉 서비스된다.

제로베이스원은 세트리스트와 무대 연출 전반을 변주해 색다른 볼거리를 선사할 계획이다. 앙코르 콘서트를 위한 스페셜 퍼포먼스도 선보인다.

