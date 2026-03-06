▲정애자씨 별세, 조규상씨 부인상, 조원석·민정씨 모친상, 서화정씨 시모상, 서승권(한화오션 안전총괄 전무)씨 장모상=5일, 대구모레아장례식장 203호실, 발인 7일 오전 10시30분, 장지 명복공원
장보경 기자
