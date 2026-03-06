▲정애자씨 별세, 조규상씨 부인상, 조원석·민정씨 모친상, 서화정씨 시모상, 서승권(한화오션 안전총괄 전무)씨 장모상=5일, 대구모레아장례식장 203호실, 발인 7일 오전 10시30분, 장지 명복공원

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"나도 살걸" 지수폭락 4일 1조3800억 레버리지ETF 산 개미들 "나도 살걸" 지수폭락 4일 1조3800억 레버리지ETF ...
AD

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement