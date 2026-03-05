오디션 경선, 신인 기회 제공 목적

"어떤 계파·파벌에 서본 적 없어"

국민의힘 공천관리위원회가 시·도지사 경선 과정에서 신인들끼리 먼저 경선을 치른 뒤 최종적으로 현직과 경쟁하는 오디션 방식을 적용하겠다고 밝힌 것을 두고 당내에서 '오세훈 서울시장 찍어내기'라는 지적이 나오자 이정현 국민의힘 공관위원장이 "(공천 과정에서 계파나 파벌은) 절대 고려사항이 되지 않을 것"이라며 이라고 했다.

이 위원장은 5일 국민의힘 당사에서 제5차 공관위 회의를 한 뒤 기자들과 만나 "내가 공관위원장으로 있는 한 누구를 찍어낸다든지 겨냥한다든지는 고려되지 않을 것"이라며 "나는 어떤 계파나 파벌에 서본 적이 없다"며 "말했다.

앞서 조은희 국민의힘 의원은 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 이번 경선 방식을 두고 "오세훈 시장을 겨냥한 서바이벌 경선은 '공정한 기회'가 아니라 '힘 빼기 경선'"이라며 "인위적인 '찍어내기'"라고 비판했다.

이 위원장은 "4년, 8년, 12년 해온 분(현직)과 이제 신인으로 들어와 며칠간 활동한 사람이 맞붙었을 때 결과는 뻔할 것"이라며 "더군다나 나머지 사람들이 표를 2, 5, 7%씩 나눠 갖게 된다면 그 자체는 선거 경선을 해보기도 전에 결과가 뻔히 예측되지 않냐"고 반문했다.

그러면서 "(오디션 방식은) 신진들이 경쟁력을 키울 수 있는 방법"이라며 "누구를 겨냥하거나 유불리를 전혀 따지지 않았다"고 말했다. 또 "오로지 공정성, 특히 새롭게 도전하는 사람들에게 기회를 주기 위해 고심 끝에 결정한 방법"이라고 부연했다.

공관위는 6·3 지방선거에서 광역단체장에 속하는 시·도지사 공천을 할 때 현직이 국민의힘인 지역 중 일부를 선정해 오디션 경선을 도입하기로 했다. 새롭게 도전하는 사람들끼리 1, 2차 경선을 치른 뒤 최종 한 명을 뽑아 현직과 최종 경선을 붙게 하는 식이다.

1, 2차 경선과 3차(최종) 경선의 투표 방식은 달리 뒀다. 1, 2차 때는 현장 평가단을 별도로 모집해 20% 비중을 두고 당원과 일반 시민 비중은 각각 40%로 둬 투표하기로 했다. 최종 경선에서는 당원과 일반 시민을 각각 50% 비중으로 두고 투표를 진행한다.

현장 평가단은 당협 별로 구성하며 지방선거 날짜에 맞춰 63명 규모로 추릴 예정이다. 이 위원장은 "어느 지역에서 오디션 방식으로 할지와 관련해서는 접수 현황과 지역 현황을 보고 다 살핀 뒤에 회의를 통해 결정하게 될 것"이라고 설명했다.

