에이시티게임즈, '헬로키티 마이 드림 스토어' 일본 시장서 인기
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
글로벌 캐릭터 지적재산(IP) 기반 게임 기업 에이시티게임즈의 모바일 게임 '헬로키티 마이 드림 스토어'가 일본 시장에서 인기 순위 1위를 기록했다.
에이시티게임즈는 출시 1주년을 맞은 '헬로키티 마이 드림 스토어'가 지난달 일본 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 인기 순위 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.
에이시티게임즈의 '헬로키티 마이 드림 스토어'.
AD
해당 게임에서는 출시 1주년을 맞아 혜택도 제공한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 다이아, 생일 케이크 선물 상자 등 아이템을 받을 수 있다.
에이시티게임즈는 올해 일본 시장의 성공 모델을 바탕으로 북미, 유럽 등으로 서비스를 확장할 계획이다. 신규 IP 기반 차기작 또한 내년 3월 출시를 목표로 준비하고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스이코노미석 가격이 1250만원?…전쟁에 항공권 900%...
AD
에이시티게임즈 관계자는 "지난해가 '헬로키티 마이 드림 스토어'의 기초를 다지고 성장의 확신을 얻은 해였다면, 올해는 글로벌 전역으로 뻗어나가는 성장 원년이 될 것"이라고 말했다.
Advertisement
이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement