그룹 엔믹스(NMIXX)가 오는 8월 일본 도쿄에서 첫 월드투어 단독 콘서트를 개최한다고 JYP엔터테인먼트가 5일 밝혔다.

엔믹스는 전날 사회관계망서비스(SNS) 일본 엑스(X·옛 트위터) 계정을 오픈한 데 이어 같은 날 오후 6시에는 포스터 이미지를 게재하고 현지 단독 콘서트 소식을 알렸다.

엔믹스는 8월8일과 9일 양일간 도쿄 케이오 아레나에서 첫 월드투어 '에피소드 1: 제로 프론티어(NMIXX 1ST WORLD TOUR)' 총 2회 공연을 열고 팬들과 만난다.

이번 공연은 엔믹스가 지난해 1월과 5~6월 두 번째 팬 콘서트 투어로 도쿄를 방문한 이후 약 1년 2개월 만에 성사된 단독 콘서트다.

지난해 11월 인천 인스파이어 아레나에서 시작한 엔믹스의 첫 번째 월드투어는 유럽, 북미, 일본 등 13개 지역에서 15회 공연 규모로 열린다. 오는 17일(현지시간) 마드리드에서 월드투어를 재개하며 추가 개최지를 발표할 계획이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



