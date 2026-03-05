방탄소년단 포스터. 넷플릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 경복궁과 광화문을 무대로 돌아온다.

5일 방탄소년단은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)의 트레일러 영상과 포스터를 공개했다. 이번 영상은 과거 콘서트장에서 울려 퍼졌던 팬덤 아미의 함성으로 시작해 팬들을 향한 멤버들의 진심을 담았다.

공개된 영상에서 리더 알엠(RM)은 "팬들에게 돌아가겠다고 약속했다(We promised our fans that we'd be back)"라는 내레이션과 함께 낮과 밤이 교차하는 경복궁을 배경으로 등장했다.



이어 "세계 최정상의 그룹이 돌아온다(THE WORLD'S BIGGEST BAND IS BACK)", "그들의 귀환을 목도하라(WITNESS THE HOMECOMING)"라는 문구가 나타났다.

멤버들은 영상을 통해 "하나하나 뭔가가 달라진다는 느낌을 많이 받았다"며 "저희 7명이 함께 이 길을 계속 걸어갈 수 있고 헤엄쳐 나갈 수 있다고 생각한다"고 새로운 여정을 향한 강한 의지를 드러냈다.

방탄소년단은 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 전 세계 동시 발매한다. 이어 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 컴백 라이브를 개최한다.

이번 공연은 2012년 런던올림픽 개막식과 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 등을 연출한 세계적인 감독 해미시 해밀턴(Hamish Hamilton)이 메가폰을 잡았다. 현장을 찾지 못하는 전 세계 팬들을 위해 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스가 실시간 생중계한다.

신보 '아리랑'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 삶에 대한 사랑으로 풀었으며 알엠이 작사 전반을 맡았다.

