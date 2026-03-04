예비후보 등록 후 선거전 돌입…7일 선거사무소 개소식

봉선·주월·월산 생활현안 해결·예산 확보 강조

“행정통합 시대 남구 중심 역할 만들 것”

국회와 광주시, 남구에서 정책·행정 실무를 맡아온 박철호 광주광역시의원(남구 제1선거구) 예비후보가 예비후보 등록을 마치고 선거전에 들어갔다. 박 예비후보는 오는 7일 선거사무소 개소식을 열고 주민들과 만날 예정이다.

박 예비후보는 광주 남구청 보좌관과 광주광역시 정무특보, 장병완 국회의원 보좌관 등을 지냈으며 언론계에서도 활동했다.

박 예비후보는 "남구에는 말보다 성과로 증명할 인물이 필요하다"며 "현장과 행정, 국회를 두루 이해하는 사람이 예산을 확보하고 사업을 완수할 수 있다"고 말했다.

그는 봉선·주월·월산 일대 노후 기반시설 정비와 교통·주차난 해소, 생활 사회간접자본(SOC) 확충 등 주민 체감형 현안 해결에 역량을 집중하겠다고 밝혔다. 특히 월산동 행정복지센터 신축과 우·오수 분리사업을 조속히 마무리해 주거환경을 개선하겠다고 약속했다.

박 예비후보는 "광역의원으로서 시정에 대한 견제와 감시 기능을 강화하고 남구 발전을 위한 전략적 예산 확보에 힘쓰겠다"며 "정치는 구호가 아닌 실행"이라고 강조했다.

Advertisement

또 "행정통합은 단순한 행정구조 개편이 아니라 지역 예산과 산업, 교통망, 생활권이 재편되는 중대한 전환점"이라며 "이 변화의 흐름 속에서 남구가 주변이 아니라 중심이 될 수 있도록 전략과 실행력을 동시에 갖춘 시의원이 필요하다"고 말했다.

박 예비후보는 오는 7일 오전 10시부터 오후 5시까지 선거사무소에서 개소식을 연다. 개소식은 별도의 공식 행사 없이 자유롭게 방문해 축하와 격려를 나누는 방식으로 진행된다.

AD

박 예비후보는 "선거사무소는 단순한 캠프가 아니라 주민과 함께 정책을 만들고 소통하는 열린 공간이 될 것"이라며 "행정통합이라는 변화 속에서 남구의 미래를 준비하는 책임 있는 정치로 보답하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>