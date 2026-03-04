본문 바로가기
진주시, 올해 우수 정원 모집 … 숨은 개인정원 찾는다

영남취재본부 최순경기자

입력2026.03.04 08:26

지속 관리 가능한 개방형 정원 발굴

경남 진주시는 시민이 조성·관리하는 우수 개인 정원을 발굴하고 정원문화 확산과 관광 자원화를 도모하기 위해 '2026년 진주시 우수 개인 정원'을 모집한다.


이번 사업은 관내 개인, 법인, 단체(시민공동체 등)가 조성·관리하는 정원 가운데 개방이 가능하고 지속적인 유지관리가 이뤄지는 정원을 발굴하여 지역 정원문화 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

진주시, 올해 우수 정원 모집 … 숨은 개인정원 찾는다
신청 조건은 건물을 제외한 면적이 개인 30㎡ 이상, 법인·단체 100㎡ 이상 규모의 정원으로, 진주시 정원 정책에 협조할 수 있고 지속적인 조성·관리가 가능한 정원이어야 한다.


모집 기간은 오는 5월 29일 오후 6시까지이며, 신청은 산림 정원과 방문 또는 우편 접수로 가능하다.


접수된 정원은 서류 검토와 현장 심사를 거쳐 총 8개소를 선정할 계획이다. 선정된 정원에는 진주시 개인 정원 등록증 및 명패가 제공되며, 정원관리에 필요한 자재 등의 소요경비가 최대 100만원까지 지원된다.

또한 온라인 매체를 통해 선정된 개인 정원을 소개·홍보함으로써 시민 참여형 정원문화 확산에 기여할 예정이다.


시 관계자는 "시민이 직접 가꾸는 생활 속 정원을 발굴해 지역 공동체 중심의 정원문화를 확산하고, 향후 진주시의 관광자원으로 연계할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
