에버랜드, 정기권 혜택 강화한 '팀 에버랜드' 멤버십 출시…사파리 우선 이용 등

'얼리 파크인' 인기 시설 1시간 먼저 이용

매월 쿠폰 제공 및 직원 체험 프로그램도

에버랜드가 오는 4월부터 정기권 고객의 혜택을 대폭 강화한 '팀 에버랜드' 멤버십을 새롭게 론칭한다. 사진은 '팀 에버랜드' 멤버십을 소개하는 모델. 삼성물산

팀 에버랜드 멤버십 회원은 일반 고객보다 빠른 오전 9시부터 전용 게이트로 입장하는 '얼리 파크인(Early Park-in)' 혜택을 받는다. 이를 통해 운영 시간을 앞당긴 사파리월드, 로스트밸리, 아마존 익스프레스 등 인기 시설을 최대 1시간 먼저 이용할 수 있다. 해당 혜택은 방문객이 집중되는 봄(4~6월)과 가을(9~11월) 시즌에 적용되어 이용 가치를 높였다.

멤버십 회원을 위한 스페셜 선물인 '위픽(We Pick)' 프로그램도 운영된다. 고객은 매월 한 번씩 지정된 쿠폰 중 하나를 선택해 이용할 수 있다. 쿠폰은 ▲퍼레이드 전용 관람존 이용 ▲서커스 공연 전용 좌석 지정권 ▲음료 교환권 ▲굿즈 할인권 ▲캐리비안 베이 이용권 등 방문 목적에 맞춰 선택할 수 있도록 구성됐다.

참여형 이벤트인 '원팀 인사이드(One-team Inside)'는 팀 에버랜드 멤버들이 에버랜드 직원의 일상을 경험해보는 프로그램이다. 아마존 익스프레스 캐스트가 돼 춤을 배우거나, 에버랜드 구내식당인 '에버밥'을 이용해보는 등 매월 다른 프로그램이 기획될 예정이다. 해당 혜택은 홈페이지와 앱의 추첨 이벤트를 통해 제공된다.

팀 에버랜드 고객에게는 멤버십 포토카드와 전용 QR 코드가 새겨진 목걸이가 제공돼 파크 입장과 솜포인트 적립 및 사용의 편의성을 높였다.

365 정기권 외 다른 권종의 정기권 고객들도 잔여 기간에 따라 추가 요금을 지불하면 365 정기권으로 전환돼 4월부터 팀 에버랜드 멤버십 혜택을 받을 수 있다. 오는 22일까지 신규 가입하면 내년 3월 말까지 365 정기권 혜택을 연장해 이용할 수 있는 팀 에버랜드 얼리버드 이벤트도 특별 진행된다.

에버랜드 관계자는 "에버랜드와 함께 해온 365 정기권 고객들에 대한 감사 의미를 담아 지금까지 없었던 특별한 혜택을 모아 멤버십을 출시했다"며 "팀 에버랜드를 통해 고객과 한마음으로 더 나은 파크 경험을 만들어가겠다"고 말했다.





권현지 기자



