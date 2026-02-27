"드론 규제·인증 풀어달라"…우주항공청, 현장서 'SOS 간담회' 가동

현장 방문형 간담회 정례화…민간 중심 산업 생태계 전환에 드라이브

우주항공청이 드론 산업 현장에서 기업 애로를 직접 청취하며 규제·인증·R&D 투자 개선에 나섰다. 현장 방문형 '우주항공 SOS 간담회'를 정례화해 민간 중심 산업 생태계 전환에 드라이브를 걸 방침이다.

우주청은 27일 대전 지역 드론 중소기업 '나르마'에서 드론 산업을 주제로 '우주항공 SOS(aeroSpace On-site Solution) 간담회'를 개최했다. 이번 일정은 전국 우주항공 산업 현장을 순회하는 릴레이 소통의 첫 순서다.

'우주항공 SOS 간담회'는 기업의 어려움에 즉각 대응(SOS)하고, 현장(On-site)에서 해결책(Solution)을 찾겠다는 의미를 담은 현장 중심 소통 프로그램이다. 차세대발사체 사업, 저궤도 위성통신망 구축, 달 탐사, 드론, 민항기 국제공동개발 등 핵심 정책 과제를 중심으로 기업 애로를 발굴·해결하는 데 초점을 둔다. 우주청은 올해 매월 2회 내외로 전국 기업 현장을 방문해 간담회를 이어갈 계획이다.

이날 간담회에서 한창헌 항공혁신부문장은 드론 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 방향으로 ▲공공임무용 드론 개발 강화 ▲AI 기반 자율비행 기술 고도화 등을 제시했다. 현장 의견을 반영해 신규 사업 기획을 구체화하겠다는 입장도 밝혔다.

이어진 토론에서는 규제와 인증 절차, 기술개발 비용 부담, 해외 진출 애로 등 산업 현장의 구체적 문제가 제기됐다. 참석 기업들은 단순 건의를 넘어 실행 가능한 개선 과제 도출과 정책 반영을 요청했다.

오태석 우주항공청장은 "드론은 위성통신·정밀항법·AI 자율비행 기술과 융합돼 미래 우주항공 산업의 중요한 축으로 성장하고 있다"며 "현장의 목소리가 실질적인 정책 변화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

우주청은 간담회에서 도출된 과제를 관계부처 및 산업계와 공유하고, 향후 정책 설계와 신규 사업 기획에 반영할 계획이다.





