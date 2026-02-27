본문 바로가기
블랙핑크, 3년5개월만 완전체 신보 '데드라인' 27일 발매

이이슬기자

입력2026.02.27 09:17

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인 (DEADLINE)'을 발매한다. 2022년 9월 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)' 이후 3년 5개월 만의 완전체 신보다.


이번 앨범은 '되돌릴 수 없는 블랙핑크 최고의 순간'과 현재를 주제로 삼았다. 다채로운 스타일과 장르를 담은 총 5개 트랙을 수록했다.

타이틀곡 '고 (GO)'는 긍정적이고 자신감 넘치는 에너지를 담은 곡이다. 강렬한 사운드와 중독성 있는 멜로디가 조화를 이뤘다. 단체 구호 "Blackpink'll make ya"를 통해 용기와 연대의 메시지를 전한다.


앨범에는 하드 스타일 기반의 '뛰어(JUMP)', 레트로한 힙합 비트의 '미 앤드 마이(Me and my)', 응원의 메시지를 담은 '챔피언(Champion)', 감성적인 음색이 돋보이는 '퍽보이 (Fxxxboy)' 등이 실렸다.


외신의 관심도 이어졌다. 미국 빌보드와 롤링스톤 등은 '데드라인'의 프로모션 과정을 보도했다. 빌보드는 티저 영상에 대해 감각적인 콘셉트라고 평가했다.

블랙핑크는 앞서 정규 2집으로 미국 '빌보드 200'과 영국 '오피셜 앨범 차트'에서 1위를 차지했다. 당시 214만장의 판매량을 기록하며 더블 밀리언셀러에 올랐고, 단일 투어로 180만명의 관객을 동원했다.


최근에는 유튜브 구독자 수 1억명을 돌파했다. 전 세계 아티스트 중 처음으로 세운 기록이다.


YG엔터테인먼트 측은 "오랜 시간 공을 들여 완성도를 높였다"며 "멤버들의 음악적 역량과 팀의 시너지를 집약한 결과물"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
