유선수엔터, '미스트롯4' 최종 5인 매니지먼트 전담

유선수엔터테인먼트는 TV조선 '미스트롯4' 최종 5인의 공식 매니지먼트를 담당한다고 27일 밝혔다.

유병재 유선수엔터 대표는 "실력과 잠재력을 지닌 아티스트들이 역량을 충분히 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"며 "안정적인 개별 활동을 위해 체계적인 시스템을 제공하고 소통을 강화할 것"이라고 말했다.

길려원, 이소나, 윤태화, 허찬미, 홍성윤으로 구성된 '미스트롯4' TOP5는 경연 당시 목요일 예능 부문 시청률 1위를 기록하며 대중의 관심을 받았다.

유선수엔터는 코요태, 나상도, 최진희, 채윤 등을 매니지먼트한 유 대표가 설립한 회사다. 유 대표는 지난 '미스터트롯3'에 이어 이번 '미스트롯4' TOP5의 위탁 파트너사로 선정됐다. 이번 계약을 통해 국내 트로트 시장의 성장과 아티스트들의 글로벌 활동 지원 체계를 구축해 나갈 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



