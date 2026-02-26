본문 바로가기
모닝글로리, 사무·가정용 의자 'M301·M501' 출시

최호경기자

입력2026.02.26 19:48

언론사 홈 구독
베이지·그레이·블랙 등 3가지 컬러 구성

모닝글로리는 사무용·가정용 의자 시리즈 M301과 M501을 출시했다고 26일 밝혔다.


M301과 M501은 ▲가정 ▲사무실 ▲학원 등 다양한 공간에서 장시간 앉아 있는 직장인, 학생 등의 환경을 고려해 만들어진 제품이다.

M301은 실용성과 합리적인 가격을 갖춘 기본 모델이다. 척추에 밀착되는 등받이와 인체 공학적 헤드레스트로 편안하게 사용할 수 있다. 광폭 시트로 착석 시 행동반경이 자유롭고 부드러움 움직임의 의자 바퀴를 장착해 품질에 중점을 뒀다.


왼쪽부터 모닝글로리 M501(그레이), M301(블랙), M301(베이지). 모닝글로리

M501은 M301의 장점에 더해 목과 허리를 안정적으로 지지하도록 허리 부분에 지지대를 추가했다. 최대 125도까지 기울어지는 틸팅 기능과 고밀도 좌석 쿠션으로 자세 변화에도 유연하게 사용할 수 있다.


두 모델은 모두 ▲베이지 ▲그레이 ▲블랙 등 3가지 컬러로 구성해 인테리어 연출이 가능하도록 했다. 아울러 모닝글로리는 첫 의자 시리즈 출시를 기념해 쿠팡에서 최대 55% 할인된 가격에 판매한다.

모닝글로리 관계자는 "이번 의자 제품은 모닝글로리가 야심 차게 준비한 첫 가구라는 점에서 의미가 크다"며 "새로운 분야에 도전하는 만큼 고품질의 제품으로 소비자 만족도를 높이기 위해 노력했으며, 추후 가구 라인업을 확대할 계획이다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
