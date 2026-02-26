본문 바로가기
교원라이프, 부민병원그룹과 MOU 체결

최호경기자

입력2026.02.26 19:22

라이프케어 협력 추진

교원라이프는 지난 24일 부민병원그룹과 라이프케어 서비스 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.


양사는 교원라이프 회원을 위한 맞춤형 라이프케어 서비스와 멤버십 혜택 공동 개발을 포함한 세부 협력 모델을 단계적으로 마련해 나갈 계획이다.

서동혁 교원라이프 사업기획부문장과 정훈재 부민병원그룹 연구원장이 지난 24일 열린 업무 협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 교원라이프

교원라이프 고객은 이번 제휴에 따라 앞으로 부민병원그룹 산하 부산·서울·해운대 부민병원과 부민 프레스티지 라이프케어센터에서 다양한 우대 혜택을 받게 된다.


교원라이프는 이번 협약을 계기로 회원 대상 헬스케어 지원 혜택을 한층 강화하고, 상조 서비스를 넘어 건강·의료 영역까지 아우르는 라이프케어 플랫폼으로서의 경쟁력을 높인다는 전략이다.


교원라이프 관계자는 "이번 부민병원그룹과의 협력을 통해 보다 전문적이고 폭넓은 헬스케어 서비스 기반을 마련하게 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 양사 간 긴밀한 협의를 통해 고객 혜택 확대 방안을 구체화해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
