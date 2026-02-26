신세계까사, 스타필드 코엑스몰서 '캄포 레스트' 체험 팝업 진행

3월 4일까지 일주일간 운영

신세계까사는 가구 브랜드 까사미아가 신제품 안마의자 '캄포 레스트' 출시를 기념해 스타필드 코엑스몰에서 체험 팝업을 열었다고 26일 밝혔다.

캄포 레스트는 까사미아의 베스트셀러 소파 '캄포'에 전문 안마 기술을 접목한 프리미엄 안마의자다. 까사미아는 제품의 특장점을 소비자가 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 행사를 기획했다.

신세계까사의 까사미아는 3월 4일까지 서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰에서 신제품 안마의자 '캄포 레스트' 체험 팝업을 진행한다.

체험 팝업은 3월 4일까지 서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰에서 운영된다. 이곳에서는 현장 상담이 가능하고, 행사 기간 제품을 구매하면 최대 6만원 상당의 상품권을 증정한다. 프리미엄 수면 브랜드 '마테라소'의 모션베드 '르 무브'를 함께 구매하는 고객에게는 구매 금액의 최대 20%를 할인해주는 혜택도 제공한다.

신세계까사 관계자는 "스타필드 마켓 킨텍스, 스타필드 시티 위례에서도 팝업 행사를 추가로 진행해 더 많은 체험 기회를 마련할 계획"이라 했다.





