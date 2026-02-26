본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

원숭이 '총살' 연출한 中관광지…비판 확산에 결국 '공연 중단'

김현정기자

입력2026.02.26 19:05

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

팔 묶인 채 '총살' 상황 재현
관광지 측 "공연 중단"
동물 활용 콘텐츠 반복 도마

중국의 한 관광지에서 원숭이를 '총살'하는 장면을 연출한 공연 영상이 확산하며 동물 학대 논란이 일고 있다. 비판이 확산하자 해당 공연은 중단됐다.


26일 홍콩 매체 성도일보 등에 따르면 중국 북부 허베이성 스자좡시의 한 관광지에서 진행된 원숭이 공연 영상이 최근 온라인을 통해 퍼지며 비판 여론이 높아지고 있다.

중국의 한 관광지에서 진행한 원숭이 총살 공연 장면. 웨이보 캡처

중국의 한 관광지에서 진행한 원숭이 총살 공연 장면. 웨이보 캡처

AD
원본보기 아이콘

공개된 영상에는 노란 조끼를 입은 원숭이가 두 팔이 뒤로 묶인 채 무릎을 꿇고 있는 모습이 담겼다. 원숭이의 머리에는 검은 천까지 씌워져 있다. 해당 공연은 이른바 '총살' 상황을 재현한 것으로 전해진다. 원숭이가 얼굴을 가린 채 무릎을 꿇고 있다가 진행자가 장난감 총을 발사하면 원숭이가 쓰러진다. 실제 영상에는 관광객들이 이 상황을 지켜보는 모습도 담겼다.


또 다른 사진에서는 입에 금속 재질의 입마개가 채워져 있고, 목에는 긴 밧줄이 묶여 있는 원숭이의 모습도 확인된다. 일부 사진에서는 원숭이의 피부가 벗겨져 피가 흐르는 듯한 모습까지 포착되면서 학대 의혹이 제기됐다. 논란이 확산하자 관광지 측은 "공연 업체와 협력 관계였을 뿐 직접 운영한 것은 아니다"라며 "계약을 해지하고 해당 공연을 중단했다"고 밝혔다.


중국에서는 일부 관광지를 중심으로 동물을 활용한 자극적인 체험형 콘텐츠가 연이어 논란이 되고 있다. 최근에도 북서부 산시성 시안의 한 관광지에서 살아 있는 말을 이용한 '회전목마' 놀이기구를 도입했다가 논란에 휩싸였다. 해당 놀이기구는 쇠로 된 원형 구조물에 말 6마리를 1ｍ 간격으로 묶어 빙글빙글 돌게 한 형태로, 이용객은 30위안(약 6300원)을 내고 약 5분간 탑승할 수 있었던 것으로 알려져 있다. 운영을 시작한 이후 이용객이 몰려 현장에서 줄을 서야 할 정도로 인기를 끌었으나, 관련 영상이 온라인에 확산하며 동물 학대라는 비판이 제기되자 결국 운영이 중단됐다. 일각에선 이처럼 유사한 논란이 이어지고 있지만, 중국 내 동물 보호와 관련한 법적·제도적 장치는 여전히 충분하지 않다는 지적도 나온다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다'…880원 삼겹살 대란의 현장[르포] "남편이랑 2팩씩 따로요" 셔터 열리자마자 '우다다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기