원숭이 '총살' 연출한 中관광지…비판 확산에 결국 '공연 중단'

팔 묶인 채 '총살' 상황 재현

관광지 측 "공연 중단"

동물 활용 콘텐츠 반복 도마

중국의 한 관광지에서 원숭이를 '총살'하는 장면을 연출한 공연 영상이 확산하며 동물 학대 논란이 일고 있다. 비판이 확산하자 해당 공연은 중단됐다.

26일 홍콩 매체 성도일보 등에 따르면 중국 북부 허베이성 스자좡시의 한 관광지에서 진행된 원숭이 공연 영상이 최근 온라인을 통해 퍼지며 비판 여론이 높아지고 있다.

중국의 한 관광지에서 진행한 원숭이 총살 공연 장면. 웨이보 캡처

공개된 영상에는 노란 조끼를 입은 원숭이가 두 팔이 뒤로 묶인 채 무릎을 꿇고 있는 모습이 담겼다. 원숭이의 머리에는 검은 천까지 씌워져 있다. 해당 공연은 이른바 '총살' 상황을 재현한 것으로 전해진다. 원숭이가 얼굴을 가린 채 무릎을 꿇고 있다가 진행자가 장난감 총을 발사하면 원숭이가 쓰러진다. 실제 영상에는 관광객들이 이 상황을 지켜보는 모습도 담겼다.

또 다른 사진에서는 입에 금속 재질의 입마개가 채워져 있고, 목에는 긴 밧줄이 묶여 있는 원숭이의 모습도 확인된다. 일부 사진에서는 원숭이의 피부가 벗겨져 피가 흐르는 듯한 모습까지 포착되면서 학대 의혹이 제기됐다. 논란이 확산하자 관광지 측은 "공연 업체와 협력 관계였을 뿐 직접 운영한 것은 아니다"라며 "계약을 해지하고 해당 공연을 중단했다"고 밝혔다.

중국에서는 일부 관광지를 중심으로 동물을 활용한 자극적인 체험형 콘텐츠가 연이어 논란이 되고 있다. 최근에도 북서부 산시성 시안의 한 관광지에서 살아 있는 말을 이용한 '회전목마' 놀이기구를 도입했다가 논란에 휩싸였다. 해당 놀이기구는 쇠로 된 원형 구조물에 말 6마리를 1ｍ 간격으로 묶어 빙글빙글 돌게 한 형태로, 이용객은 30위안(약 6300원)을 내고 약 5분간 탑승할 수 있었던 것으로 알려져 있다. 운영을 시작한 이후 이용객이 몰려 현장에서 줄을 서야 할 정도로 인기를 끌었으나, 관련 영상이 온라인에 확산하며 동물 학대라는 비판이 제기되자 결국 운영이 중단됐다. 일각에선 이처럼 유사한 논란이 이어지고 있지만, 중국 내 동물 보호와 관련한 법적·제도적 장치는 여전히 충분하지 않다는 지적도 나온다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



