한국디자인진흥원, 디자인-온라인제조플랫폼 모집…11억원 지원

3월 11일까지 모집

한국디자인진흥원(KIDP)은 산업통상부와 함께 디자인-온라인제조플랫폼 기업을 모집하고 11억4000만원 규모의 지원에 나선다고 26일 밝혔다.

양 기관은 별도의 제조기반이 없는 중소기업이 아이디어를 실현해 사업화할 수 있도록 지원하고 디자인-온라인제조플랫폼 산업을 활성화하기 위해 이번 사업을 추진하고 있다.

한국디자인진흥원 로고. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

모집 대상은 ▲전담인력 5인 이상 보유 ▲1년 이상 온라인 제조플랫폼 운영 ▲산업디자인전문회사 등록 등의 요건을 충족한 기업이다. 3월 11일까지 모집하며, 서류 및 발표평가를 통해 선정할 예정이다. 온라인 제조 서비스 운영 역량을 갖춘 기업의 참여를 확대하기 위해 사업 수행에 적합하다고 판정된 기업은 모두 선정할 계획이다.

선정된 기업에는 오는 11월 말까지 역량 강화를 위한 홍보, 워크숍, 전시 참여, 수요기업과의 매칭 등 다양한 지원이 제공된다. 지원 규모는 시제품 제작 건당 최대 2500만원(플랫폼기업 인건비, 직접개발비 등 포함)이다.

강윤주 KIDP 원장은 "이번 사업은 디자인 역량과 제조 기반을 연결해 산업 현장의 실질적인 성과를 창출하기 위한 것"이며 "온라인제조플랫폼기업이 본 사업 참여를 통해 경쟁력 있는 제작 포트폴리오를 확보하고 지속 가능한 성장 기반을 마련하길 기대한다"이라 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>