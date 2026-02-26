금융위 부위원장, 1박2일 지방 순회…"국민성장펀드, 향후 5년간 지방에 60조 투입"

권대영, 대구·경북서 간담회

방산과 로봇 산업 중심지로 육성



국민성장펀드가 향후 5년간 총 60조원을 지방 첨단산업에 투자해 대구·경북 지역을 방위산업과 로봇 산업 중심지로 집중 육성한다.

권대영 금융위원회 부위원장이 26일 오전 경북 구미 소재 방산 기업인 한화시스템에 방문해 현장 관계자들로부터 산업 동향을 청취하고 있다. 금융위원회 제공

권대영 금융위원회 부위원장은 26일 1박 2일 일정으로 대구·경북 지역을 방문해 국민성장펀드·지방우대금융 간담회를 열고 "과거 주력산업 중심의 생태계를 보유한 지방에 투자해 첨단산업 생태계로 전환해야 한다"며 이 같이 밝혔다.

국민성장펀드는 전체 투자액의 40% 이상인 60조원을 5년 간 지방 첨단산업에 지원할 계획이다. 이 가운데 인공지능 전환(AX)을 포함한 AI 분야에 30조원, 방위산업에 3조6000억원 이상을 투입한다.

국민성장펀드 평가체계도 개선한다. 펀드 자금이 첨단산업 생태계를 구성하는 지역 중소·중견기업으로 원활히 흘러갈 수 있도록 수익성뿐 아니라 첨단산업 생태계 변화 기여도까지 종합적으로 평가할 방침이다.

권 부위원장은 "대구·경북지역은 방위산업·로봇을 비롯한 첨단 제조업과 수소·에너지 등에서 경쟁력을 보이고 있고, 이를 첨단전략산업으로 육성하고 있다"며 "5년간 60조원 이상이 지방산업에 투입되는 국민성장펀드를 활용해 사업비용 부담을 낮추고, 잠재력 있는 기술의 상업화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

신용보증기금은 본사가 위치한 대구·경북 지역의 중소·중견기업을 위해 2000억원 규모의 우대 보증 프로그램을 제공한다. 신보는 아이엠뱅크의 출연을 기반으로 보증료를 낮추고 보증 비율이 높은 총 380억원 규모의 우대상품을 공급하고, 대구시는 보증 대출에 대해 최대 1.7%포인트의 이차보전율을 제공해 기업들의 비용 부담을 완화한다. 또 신보와 아이엠뱅크 협업을 통해 지역 기반 산업과 지역 중견기업, 무탄소 에너지 기업 등을 대상으로 1440억원 규모의 특례보증이 제공된다.

아울러 정부는 국민성장펀드와 별도로 KDB산업은행, IBK기업은행, 신보, 기술보증기금 등 총 4개 기관의 정책금융을 통해 올해 106조원을 지방에 지원한다.

권 부위원장은 "국민성장펀드는 단순히 투자 집행뿐 아니라 승인 이후 인허가·규제 협의 등 후속 조치까지 관리하는 토털 솔루션이자 실행형 금융"이라며 "투자 승인에서 실제 자금 집행과 착공 단계까지 전 주기를 점검·관리해 투자 집행 속도를 높이겠다"고 강조했다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



