본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

박민우 포티투닷 대표 "포티투탓 가진 잠재력 기반 모빌리티 산업 리더 기업으로"

최영찬기자

입력2026.02.26 16:54

수정2026.02.26 17:15

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원과 올 핸즈 미팅 열고 소통
떡과 두쫀쿠 선물하며 시너지 강조

박민우 신임 현대차 그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표가 포티투닷 임직원들과 소통의 시간을 가졌다.


포티투닷은 26일 경기도 성남 판교 사옥에서 '올 핸즈 미팅'을 열고 내부 소통의 시간을 가졌다. 올 핸즈 미팅은 포티투닷 임직원들이 소통하는 내부 행사로 전사 혹은 조직별로 수시·정기적으로 열리고 있다.

박민우 신임 현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표가 26일 경기도 성남 포티투닷 판교 사옥에서 임직원들과 올 핸즈 미팅에서 발표하고 있다. 포티투닷 링크드인

박민우 신임 현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표가 26일 경기도 성남 포티투닷 판교 사옥에서 임직원들과 올 핸즈 미팅에서 발표하고 있다. 포티투닷 링크드인

AD
원본보기 아이콘

박 대표는 이날 미팅에서 "포티투닷이 가진 잠재력을 기반으로 모빌리티 산업의 리더 기업으로 자리매김하도록 기여하겠다"고 말했다.


이어 포티투닷의 향후 방향성을 설명하고 "현대차· 기아 AVP 본부와의 협력을 통해 시너지를 극대화하겠다"고 말한 것으로 전해졌다.


또 박 대표는 이날 직원들에게 떡과 두바이 쫀득 쿠키를 전달했다. 찰떡같이 하나의 팀으로 일하고 두쫀쿠처럼 쫀득한 시너지를 창출하자는 의미다. 포티투닷은 전임 송창현 대표가 창업한 자율주행기술기업으로 2022년 현대차가 인수했다.

지난달 송창현 전 대표의 후임으로 선임된 박 대표는 지난 23일부터 출근했다. 박 대표는 엔비디아, 테슬라 출신의 자율주행 기술 전문가로 현대차그룹의 소프트웨어중심차(SDV), 피지컬 AI 전략을 끌어나갈 인물로 평가받는다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]셔터 열리자마자 우다다…"남편이랑 2팩씩 따로" 880원 삼겹살 대란의 현장 [르포]셔터 열리자마자 우다다…"남편이랑 2팩씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

"점심표부터 쟁여라"탑골공원 '세 끼 지도' 따라 사는 노인들

'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파

새로운 이슈 보기