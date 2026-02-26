한화에어로스페이스, 호주 현지서 AS9 자주포 첫 출하

질롱 H-ACE 공장 가동 본격화

인도·태평양 방산 거점 구축

한화에어로스페이스가 호주 현지 생산기지에서 AS9 자주포를 처음으로 출하하며 글로벌 방산 생산 체계의 현지화를 본격화했다.

한화에어로스페이스가 호주 현지 공장에서 출하한 첫 AS9 자주포. 한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스는 26일 호주 질롱시 H-ACE(Hanwha Armoured vehicle Centre of Excellence)에서 AS9 자주포 3문 출하식을 개최했다고 밝혔다. AS9은 글로벌 자주포 시장 점유율 50% 이상을 차지하는 K9 자주포를 기반으로, 호주 환경과 운용 조건에 맞춰 개조한 모델이다.

회사 측은 올해 안에 호주산 AS10 탄약운반차도 현지 공장에서 처음 출고할 계획이다. 한화에어로스페이스는 호주 육군에 AS9 자주포 30문과 AS10 탄약운반차 15대를 공급한다.

H-ACE는 2024년 8월 완공된 국내 방산업체 최초의 해외 생산기지다. 약 15만㎡ 부지에 본관과 생산동, 조립장, 주행시험장, 사격장 등 총 11개 시설을 갖추고 있다. 단순 조립을 넘어 생산·시험·검증까지 수행할 수 있는 종합 방산 거점으로 구축됐다.

한화에어로스페이스는 이번 첫 출하를 계기로 인도·태평양 지역 방산 수요에 적극 대응한다는 전략이다. H-ACE를 호주뿐 아니라 주요 동맹국을 아우르는 생산 거점으로 활용하고, 미국·호주·영국 안보협의체인 AUKUS와 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드 정보동맹인 파이브 아이즈 시장 공략도 가속화할 방침이다.

회사 관계자는 "해외 생산기지에서 제작한 자주포의 첫 출하는 K방산 수출이 새로운 단계에 진입했음을 보여주는 상징적 사례"라며 "호주 현지 공장을 인도·태평양 지역의 핵심 생산 기지로 육성해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자



