강원도교육청, 2026년 2월말 퇴직 교원 훈·포장 전수식 개최

국가·강원교육 발전에 기여한

퇴직 교원 118명에 정부포상 수여

강원특별자치도교육청은 26일 강원특별자치도교육청 6층 대강당에서 '퇴직 교원 훈·포장 전수식'을 개최했다.

이번 전수식은 재직 기간 동안 국가 및 강원교육 발전에 기여하고 퇴직하는 교원들의 공로를 기리기 위해 마련된 행사로, 정부포상 수상자와 가족 등 100여 명이 참석한 가운데 진행될 예정이다.

포상 대상은 2026년 2월 말 정년퇴직 교원과 2025년 8월 말 명예퇴직 교원 등 총 118명이며, 훈격별 내역은 △황조근정훈장 33명 △홍조근정훈장 19명 △녹조근정훈장 27명 △옥조근정훈장 16명 △근정포장 18명 △대통령표창 1명 △국무총리표창 3명 △부총리 겸 교육부장관 표창 1명이다.





