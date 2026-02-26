SK하이닉스, ‘대·중소기업 안전보건 상생협력’ 3년 연속 우수기업 선정

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 1,099,000 전일대비 81,000 등락률 +7.96% 거래량 4,402,326 전일가 1,018,000 2026.02.26 15:30 기준 관련기사 코스피 더 오를까…"지배구조 개편과 순환매가 칠천피 이끈다"멈출 줄 모르는 코스피...달리는 말에 올라타볼까SK하이닉스, 샌디스크와 차세대 메모리 'HBF' 글로벌 표준화 시동 전 종목 시세 보기 close 가 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 '대·중소기업 안전보건 상생협력 사업'에서 2025년 우수기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다. SK하이닉스가 우수기업에 선정된 것은 제도 도입 첫해인 2023년 이후 3년 연속이다.

이병기 SK하이닉스 양산총괄(오른쪽에서 네 번째)이 지난 25일 열린 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 ‘대·중소기업 안전보건 상생협력사업’에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. SK하이닉스 AD 원본보기 아이콘

SK하이닉스는 이천과 청주 사업장이 동시 수상했다. 특히 청주 사업장은 3년 연속 수상에 따라 '자율이행 사업장'으로 지정돼 협력업체 안전보건 관리 역량을 공식적으로 인정받았다. 참여 모기업(원청) 233개사 가운데 상위 10% 이내 기업만 선정되는 엄격한 심사를 통해 평가가 이뤄졌다는 것이 회사 측 설명이다.

SK하이닉스는 중소 협력업체의 안전보건 노하우 부족과 현장 적용의 한계를 해소하기 위해 '상생협력 컨소시엄'을 중심으로 코칭형 컨설팅, 위험성 평가 교육, 현장 개선 활동 등 실효성 중심의 지원을 지속해 왔다. SK하이닉스는 "협력업체가 직접 실행할 수 있는 가이드라인을 제공하고, 실제 위험 요인 개선으로 이어지도록 한 점이 높은 평가를 받았다"고 말했다.

또한 2019년에는 고용노동부 인가 공익재단인 '일환경건강센터'를 설립해 협력업체는 물론 지역 중소기업까지 안전보건 지원 대상을 확대했다. 이는 기업 차원의 안전관리를 넘어 지역사회 전반으로 안전문화를 확산시키는 공익적 모델로 평가받고 있다.

SK하이닉스 관계자는 "협력사의 안전보건 역량 강화는 공급망 안정과 지속가능한 안전경영의 핵심"이라며 "업종과 규모에 맞춘 차별화된 지원 모델을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>