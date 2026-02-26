본문 바로가기
김승호 동두천시의장 "아이 키우기 좋은 교육 도시 조성 최선"

이종구기자

입력2026.02.26 15:23

동두천시의회, 중·고교장과 정담회 개최
학령인구 감소 대응 지역 학교장들과 머리 맞대

경기 동두천시의회(의장 김승호)는 지난 25일 의회 다목적실에서 관내 중·고등학교장과 지역 교육 발전을 위한 정담회를 개최했다고 26일 밝혔다.

동두천시의회(의장 김승호)가 지난 25일 의회 다목적실에서 관내 중·고등학교장과 지역 교육 발전을 위한 정담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 동두천시의회 제공

동두천시의회(의장 김승호)가 지난 25일 의회 다목적실에서 관내 중·고등학교장과 지역 교육 발전을 위한 정담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 동두천시의회 제공

이번 정담회는 학령인구 감소와 AI 기술 발달 등으로 급변하는 환경 속에서, 교육 현장의 목소리 청취를 통해 동두천시만의 차별화된 교육 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.


이날 회의에서는 지역 교육의 당면 과제와 발전 방향에 대해 심도 있는 논의가 이루어졌다. 특히 학교장들은 ▲동아리 지원 ▲시설 개선 ▲학교 주변 깨끗하고 안전한 환경 조성 ▲지역 대학 연계 프로그램 다양화 및 심화 과정 개설 등을 건의했다.

김승호 의장은 "교육은 동두천의 미래를 결정짓는 가장 중요한 핵심 과제"라며 "오늘 논의된 다양한 교육 현안들을 적극적으로 검토하고, 교육청 및 집행기관과 긴밀히 협력하여 '아이 키우기 좋은 교육 도시 동두천'을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


한편, 동두천시의회는 이번 정담회에서 제기된 건의 사항들을 바탕으로 관련 조례 및 예산 확보 등 실질적인 지원 방안을 검토할 계획이다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

