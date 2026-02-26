경기도, ‘경기북부 청년 서포터즈 2기’ 출범…청년 서포터즈 50명 위촉

도, 경기북부 청년 서포터즈 제2기 발대식

경기북부 정책 홍보에 청년 참여 확대

역량강화 교육 통해 청년 소통창구 마련

경기도는 26일 경기도청 북부청사 평화토크홀에서 '경기북부 청년 서포터즈 제2기 발대식' 열고 공식 출범을 알렸다.

발대식은 경기북부 정책에 대한 청년 참여를 확대하고 청년의 시선으로 본 정책 홍보와 소통 강화 및 역량강화 교육을 위해 마련됐다. 행사에는 서포터즈로 선발된 청년 50명이 참석해 위촉장 수여와 함께 향후 활동 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

청년 서포터즈는 경기북부 대개발 정책, 지역 현안 등 다양한 정책을 주제로 온라인 콘텐츠 제작, 현장 취재, SNS 홍보 활동 등을 수행하게 된다. 특히 경기북부가 가진 잠재력을 발굴해 이를 청년의 관점에서 정책을 쉽고 친근하게 전달함으로써 도민과의 공감대를 넓히는 역할을 맡는다.

발대식과 함께 진행된 역량강화 교육에서는 '경기북부 대개발 2040 구상'을 소개하고 콘텐츠 기획 및 제작, SNS활동 홍보 등 서포터즈 활동 및 참여 혜택에 대한 실무 중심의 교육이 진행됐다. 특히 포스트잇을 활용한 '경기북부 궁금증·아이디어 제안 Q&A' 시간을 통해 청년들이 평소 느꼈던 궁금증을 해소하고 도정과 직접 소통하는 자리가 마련돼 서포터즈들의 정책 이해도와 홍보 역량을 높였다.

김연섭 경기도 특례정책과장은 "경기북부 청년 서포터즈는 참신하고 감각적인 콘텐츠로 정책을 직접 이해하고 해석해 도민과 소통하는 중요한 연결고리"라며 "청년들의 창의적인 아이디어와 목소리가 경기북부의 변화와 희망을 널리 알리는 데 큰 역할을 하길 기대한다"고 말했다.

한편 경기북부 청년 서포터즈는 오는 3월부터 10월까지 활동하며, 활동성과에 따라 수료증 수여와 우수활동자 포상 등 다양한 지원이 제공될 예정이다.





의정부=이종구 기자



