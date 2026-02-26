고양시, 2026년 상반기 청년 행정체험 연수생 34명 모집

도서관·구청·행정복지센터 등 배치

실무 경험·진로 탐색 기회 제공

경기 고양특례시(시장 이동환)는 관내 미취업 청년을 대상으로 시정 업무 체험과 사회 경험 기회를 제공하기 위해 '2026년 상반기 청년 행정체험 연수생'을 모집한다고 26일 밝혔다.

모집 인원은 총 34명으로 이번 연수는 청년들이 공공기관의 현장 업무를 직접 경험하며 시정에 대한 이해를 높이고 향후 진로를 탐색하는 데 실질적인 도움을 주기 위해 추진된다.

모집 대상은 공고일 기준 고양시에 주민등록이 되어 있는 만18~39세의 청년이다. 다만 대학생(재학생 및 휴학생)은 제외된다.

근무 기간은 2026년 3월 30일부터 6월 7일까지 총 10주간이다. 선발된 연수생들은 시청, 구청, 도서관, 행정복지센터 등 시 산하 공공기관 곳곳에 배치돼 자료 정리, 민원 안내 등의 일반직무와 영상편집, SNS 홍보물 제작 등의 특화직무를 포함한 다양한 공무를 수행하게 된다.

근무 조건은 주 5일, 1일 7시간 근무이며, 급여는 2026년 고양시 생활임금 1만1340원을 적용해 1개월 만근 시 약 190만원 정도를 받게 된다.

참여를 희망하는 청년은 2월 26일부터 3월 5일 오후 6시까지 고양시 통합 일자리정보망 공공일자리신청 페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

선발 과정의 공정성을 확보하기 위해 선발 과정은 1차 전산 추첨 방식 후 2차 서류 및 면접 심사를 통해 대상자를 선정하며, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 우선 선발 대상자는 별도로 배정해 취약계층 청년들에게 폭넓은 기회를 제공할 방침이다.

최종 선발 결과는 2026년 3월 9일 17시 고양시청 누리집(홈페이지) 새소식란을 통해 발표될 예정이며 선발된 학생들에게는 개별 문자로도 안내된다.

고양시 관계자는 "이번 행정체험연수를 통해 청년들이 행정 실무를 이해하고 자신의 역량을 키우는 소중한 기간이 되기를 바란다"며 "열정과 성실함을 갖춘 관내 청년들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 전했다.





