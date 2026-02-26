본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

日닛케이, 장중 5만9000 첫 돌파…또 사상 최고가

오수연기자

입력2026.02.26 14:12

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 26일 5만9000선을 처음 돌파했다.


이날 오후 1시 55분께 닛케이지수는 전 거래일 대비 0.2% 상승한 5만8698.65선에서 움직이고 있다.

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

장중 한때 5만9332까지 오르며 이틀 연속 장중 최고가를 기록했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 전날 미국 증시 상승세와 엔화 약세·달러 강세 흐름이 영향을 줬다고 설명했다.


일본 정부가 비둘기파 성향의 인사 두 명을 일본은행(BOJ) 심의위원에 임명한 점도 증시에 영향을 미친 것으로 보인다. 전날 일본 정부는 아사다 도이치로 주오대 명예교수와 사토 아야노 아오야마가쿠인대 교수를 차기 심의위원에 임명하겠다는 인사안을 국회에 제출했다. 이에 대해 통화 완화를 지향하는 다카이치 사나에 일본 총리의 의향이 반영됐다는 분석이 나온다. 지난 16일 다카이치 총리가 우에다 가즈오 일본은행 총재와 면담 당시 금리 인상에 난색을 보였다는 보도가 나오기도 했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 낼 돈 없다"더니…딸 출근가방엔 1억, 세면대 밑 김치통엔 2억 "세금 낼 돈 없다"더니…딸 출근가방엔 1억, 세면... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

잇단 해킹 사고에 기업 사이버보험 가입 7000건 돌파...작년 42% 급증

새로운 이슈 보기