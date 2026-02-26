日닛케이, 장중 5만9000 첫 돌파…또 사상 최고가

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 26일 5만9000선을 처음 돌파했다.

이날 오후 1시 55분께 닛케이지수는 전 거래일 대비 0.2% 상승한 5만8698.65선에서 움직이고 있다.

장중 한때 5만9332까지 오르며 이틀 연속 장중 최고가를 기록했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 전날 미국 증시 상승세와 엔화 약세·달러 강세 흐름이 영향을 줬다고 설명했다.

일본 정부가 비둘기파 성향의 인사 두 명을 일본은행(BOJ) 심의위원에 임명한 점도 증시에 영향을 미친 것으로 보인다. 전날 일본 정부는 아사다 도이치로 주오대 명예교수와 사토 아야노 아오야마가쿠인대 교수를 차기 심의위원에 임명하겠다는 인사안을 국회에 제출했다. 이에 대해 통화 완화를 지향하는 다카이치 사나에 일본 총리의 의향이 반영됐다는 분석이 나온다. 지난 16일 다카이치 총리가 우에다 가즈오 일본은행 총재와 면담 당시 금리 인상에 난색을 보였다는 보도가 나오기도 했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>