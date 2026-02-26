미니코리아, 올해 11종 에디션 출시 "고객 삶에 집중"

음악·테크·스포츠·여행·패션·아트 등 접점 확장

미니(MINI)코리아는 올해 고객의 의견을 반영한 11종 에디션을 출시하고 특유의 팬덤 문화를 이어간다.

미니코리아는 26일 서울 용산구 모드 127에서 '디 올-일렉트릭 미니 폴 스미스 에디션' 출시 행사에서 이같이 밝혔다. 정수원 미니코리아 총괄 본부장은 이날 행사에서 "미니는 단일 세그먼트 1만대 클럽 가입, 누적 판매 10만대를 기록한 브랜드"라며 "지난 20년간 차량의 개성에 집중했다면 이제는 팬의 삶에 집중하는 '커스터마이제이션 2.0'을 펼칠 것"이라고 말했다.

정수원 미니코리아 총괄 본부장이 26일 서울 용산구 모드 127에서 '디 올-일렉트릭 미니 폴 스미스 에디션' 출시 행사에서 발표하고 있다. 미니코리아 AD 원본보기 아이콘

2005년 국내에 들어온 미니코리아는 진출 첫 해 연간 판매량 761대에서 지난해 7990대로 판매량이 10배 이상 증가했다. 또 지난해 판매 차량 4대 중 1대가 전기차일 정도로 전동화 전환에 있어서 가시적인 성과를 보였다. 작년 국내 누적 판매량은 13만 4103대에 달한다.

커스터마이제이션 2.0은 차량의 개성에서 한 단계 나아가 MINI와 함께하는 팬들의 삶 자체에 집중하는 전략이다. 정 본부장은 "음악, 예술, 스포츠, 여행, 패션, 아트 등 각 영역에 차별화한 마케팅을 전개할 것"이라며 "아이코닉 헤리티지, 익사이팅 디퍼런시에이션, 커스터머 테일러드 등 3가지 테마를 바탕으로 총 11개의 에디션을 출시할 것"이라고 설명했다.

미니코리아는 지난 1월 서울 성수동에서 세계적인 라이프스타일 브랜드 데우스 엑스 마키나와 음악을 테마로 한 쇼케이스를 진행했다. 이어 세계적인 디자이너 폴 스미스와 협업한 '디 올-일렉트릭 MINI 폴 스미스 에디션'도 출시했다.

올해 선보인 '아이코닉 헤리티지'는 고유의 정체성을 현대적으로 재해석한 글로벌 에디션 라인업이다. 폴 스미스 에디션을 시작으로 1965년 몬테카를로 랠리 우승의 영광을 새롭게 해석한 '미니 JCW 빅토리 에디션', 미니 옥스퍼드 공장 25주년을 기념하는 'MINI 옥스포드 에디션'까지 다양한 모델을 순차적으로 선보인다.

정수원 미니코리아 총괄 본부장이 26일 서울 용산구 모드 127에서 '디 올-일렉트릭 미니 폴 스미스 에디션' 출시 행사에서 발표하고 있다. 미니코리아 원본보기 아이콘

'익사이팅 디퍼런시에이션'은 '세상에 똑같은 미니는 단 한 대도 없다' 브랜드 특성을 강조한 라인업이다. 브랜드 최초 무광 도색을 입힌 '미니 컨트리맨 모노 패키지 에디션', 에이스맨의 첫 글로벌 에디션인 '미니 에이스맨 다크 쉐도우 에디션' 등이다.

한국 특화 라인업인 '커스터머 테일러드'는 공식 딜러사와 협업을 통해 지역과 고객 특성을 반영한 '딜러 비스포크 에디션'으로 기획·제작된다. 기존 고객을 위한 '액세서리 번들링 패키지'도 확대하고, 하반기에는 맞춤 제작 프로그램 '인디오더 서비스'를 도입해 고객 개개인의 취향을 보다 정교하게 반영할 계획이다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. 미니코리아 원본보기 아이콘

한편 이날 선보인 '폴 스미스 에디션'은 지난달 사전 예약 개시 후 한 달여 만에 100대 전량이 매진됐으며, 추가 물량이 도입될 예정이다. 하반기에는 내연기관 모델도 선보인다. 디자이너 폴 스미스의 감각을 차량에 적용한 것이 특징이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>