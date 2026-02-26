관세청, 'K브랜드' 위조 차단에 민관 협력

K브랜드 보호를 위해 민관이 힘을 모은다. K브랜드가 세계적으로 인기를 얻으면서 해외에서 유통되는 위조 상품이 급증하는 것에 대응해 정부와 기업이 상호 협력키로 한 것이다.

관세청은 26일 인천세관 해상특송물류센터에서 'K브랜드 보호를 위한 민관 협의체'를 발족했다고 밝혔다.

이종욱 관세청 차장이 26일 'K브랜드 보호를 위한 민관 협의체' 간담회를 주재하고 있다. 관세청

이날 행사에는 삼성전자·HD현대·현대모비스·아모레퍼시픽·CJ제일제당·삼양식품·삼성물산·카카오·하이브 등 국내 산업별 주요 K브랜드 기업 14개사가 참석했다.

협의체는 민·관 상시 소통 컨택 포인트를 구축해 K브랜드 기업이 제공하는 침해 정보를 토대로 국내 통관단계부터 적발 효율성을 높일 계획이다.

또 외국세관 직원을 대상으로 K브랜드 식별 교육을 확대하고 피해 사례가 빈번한 국가 세관과 양자 협력을 강화해 국내 기업의 피해를 최소화 하는데 주력한다.

관세청은 이날 협의체 발족에 이어 기업 관계자들과 간담회를 가졌다. 간담회에서 기업 관계자들은 업계의 지식재산권 침해 동향을 공유하면서 K브랜드 위조 상품 피해가 빈번한 국가 세관과의 협력 강화와 온라인 판매 플랫폼의 책임 있는 역할 부여 그리고 민관 협의체의 지속적이고 내실 있는 운영 등을 건의했다.

이명구 관세청장은 "협의체 발족은 K브랜드 가치 보호를 위한 민관 협력의 출발점이 될 것"이라며 "관세청은 앞으로도 산업별 애로·건의사항을 수시로 청취하고 관세행정에 반영함으로써 K브랜드가 세계시장에서 정당한 가치를 인정받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



