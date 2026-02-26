강원도, ‘K-어린연어생산센터’ 준공…2040년 연어 5만t 시대 연다

도, 60억 투입 K-연어 생산 거점 가동

아시아 최대 연어 기지 목표

연어 종자 200만 마리 생산 체계 구축

K-연어산업 비전·전략 발표

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강원형 K-연어 생태계 조성의 첫 단계로 26일 도 내수면자원센터에서 'K-어린연어생산센터 준공식'을 개최했다.

K-연어 산업 비전과 전략.

이날 행사에는 김진태 도지사, 해수부, 관련 단체, 도의원 등 100여 명이 참석하며 K-연어산업 비전과 본격 가동계획을 발표했다.

K-어린연어생산센터는 총사업비 60억원(국비 30억원, 도비 30억원)이 투입된 사업으로, 해양수산부 주관 '친환경양식어업육성사업' 공모에 선정돼 건립됐다.

센터는 연면적 1599㎡, 지상 2층 규모로 순환여과시스템 7개 모듈 사육조 30개, 부화실, 실험실, 분석실 등을 갖추고 있으며, 연간 5g급 연어 종자 200만 마리 생산이 가능하다.

도는 센터에서 생산한 건강한 연어 종자를 도내 내수면 양식어가에 공급하고 양식어가는 이를 100g급 스몰트로 성장시킨 뒤 해수양식 산업단지에서 5kg급 성어로 키워 최종 출하하는 단계별 생산체계를 구축할 계획이다.

도는 앞서 국내 지방자치단체 최초로 연구용 발안란을 도입, 담수에서 부화율 97% 이상을 달성하고 2023년 어린연어(150g급) 생산에 성공했다.

이 가운데 2000마리를 도 한해성수산자원센터(고성)로 옮겨 해수에서 5~8kg 상품어로 성장시키는 성과를 거뒀으며, 연어 수정란·부화어 관리방법 등 특허 4건을 출원·등록하는 등 어린연어 대량생산 기반을 구축했다.

이날 도는 이날 '강원에서 세계로, 글로벌 연어산업 중심 도시로 도약'을 목표로 'K-연어 산업 비전과 전략'을 발표했다.

▲2030년까지 K-연어 산업생태계 기반 구축 ▲2035년까지 연어 전·후방 육성 및 산업고도화 ▲2040년까지 K-연어 브랜드화, 연어 산업 글로벌 허브 도시 도약을 단계적으로 추진할 계획이다.

K-어린연어생산센터 운영 방향.

이를 통해 도는 2040년까지 연어 생산 5만t 달성과 아시아 최대 생산기지로 성장시켜 글로벌 블루푸드 시장을 선도해 나갈 계획이다.

김진태 강원특별자치도지사는 "강원도의 7대 미래산업 가운데 연어산업이 다섯 번째 핵심 산업으로 자리매김하고 있다"며 "연어가 강에서 태어나 바다로 나갔다가 다시 강으로 돌아오는 생애 주기처럼, 연어 산업 역시 처음에는 공공이 기반을 마련하고, 이후에는 양식업 종사자와 기업이 함께 참여하는 전주기적 협업구조로 이뤄진다"고 강조했다.

이어 "이곳 어린연어생산센터가 없다면 강릉·양양 수산식품 클러스터도 존재할 수 없다"며 "앞으로 수산식품 클러스터 예비타당성조사 통과 등 강원형 K-연어 산업 육성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



