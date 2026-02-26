장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"1등 공항인데 3시간 전 도착이 당연?"…역대급 인... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장동혁 “법왜곡죄, 나치 망령 부활…독재 끝은 철저한 민생파탄”
2026년 02월 26일(목)
장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳
"日교토, 오지말라는 건가 했는데 진짜네" 관광객만 숙박세 10배·버스요금 2배 ↑
"고개 절레절레 저었더니 전화 뚝"…'귀에 착붙' 갤럭시 버즈4 써보니
"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란
'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파
하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다
'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다
한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우
"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니
"제미나이 믿어도 돼?" AI 따라 3100만원 투자했더니
이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파