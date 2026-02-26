본문 바로가기
구리시, ‘청년성장프로젝트’ 3년 연속 선정…국비 7500만원 확보

이종구기자

입력2026.02.26 10:30

청년 도전·성장 기회 확대

경기 구리시(시장 백경현)가 고용노동부 주관 '2026년 청년성장프로젝트' 공모사업에 지난 19일 최종 선정됐다. 이로써 구리시는 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 사업을 추진하게 됐다.

구리시청 전경. 구리시 제공

구리시청 전경. 구리시 제공

시는 이번 공모 선정으로 국비 7500만원을 확보했으며, 2월 27일 고용노동부와 지원약정을 체결한 뒤 본격적으로 사업을 추진할 계획이다.


'청년성장프로젝트'는 구직을 단념했거나 취업 과정에서 어려움을 겪는 청년을 대상으로 진로 탐색부터 취업 역량 강화, 정책 연계까지 종합적으로 지원하는 사업이다.

구리시는 청년내일센터를 거점으로 1:1 맞춤형 초기 상담을 하고, 자기소개서 작성 및 모의 면접 프로그램, 최신 취업 유행 교육 등을 운영할 예정이다.


또한 풋살·등산·테라리움 제작 등 일상 회복 프로그램과 청년 네트워킹 활동을 병행해 정서적 안정과 사회적 관계 형성을 지원한다. 이를 통해 단순한 취업 지원을 넘어 청년의 전반적인 성장 기반을 마련한다는 방침이다.


백경현 구리시장은 "3년 연속 선정은 청년들에게 안정적이고 지속적인 지원 체계를 이어갈 수 있게 된 의미 있는 성과"라며 "청년이 잠시 멈추었더라도 다시 도전할 수 있는 환경을 조성하고, 지역 안에서 성장과 정착이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
