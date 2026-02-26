명재성 예비후보 “K-컬처밸리 지연, 법적 허점 없는 협약 체결이 우선”

명재성 고양시장 예비후보

K-컬처밸리 정상화 ‘민·관 간담회’ 개최

더불어민주당 명재성 고양특례시장 예비후보는 지난 25일 고양 K-컬처밸리사업의 준공 지연과 관련한 민·관 간담회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 간담회는 명재성 예비후보의 양방향 소통행보로 입주민 대표·경기도청·GH(경기주택도시공사)가 참여한 가운데 '경기 고양 K-컬처밸리 민간 공모 기본협약 추진 현황'의 진행사항을 공유하고 토론하는 의미있는 자리였다.

명재성 예비후보는 인사말을 통해 "K-컬처밸리는 고양의 미래 성장 동력이자 문화산업의 핵심 인프라"며 "더 이상의 혼선과 재발을 막기 위해 기본협약을 처음부터 끝까지 꼼꼼히 점검해야 한다"고 강조했다.

경기도에서는 △민간공모 기본협약 협상 추진 경과 △공공시설 확충 현황 △사업 지연 사유 등에 대해 설명했다. 특히 공공시설 확충 계획과 이행 상황을 공유하고, 기본협약 체결 협상 연장의 필요성에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

입주민 대표들은 사업 장기화로 인한 생활 불편과 지역경제 위축에 대한 우려를 전달하며, 조속한 사업 정상화를 요청했다.

명재성 예비후보는 "기본협약의 모든 조항을 법적으로 면밀히 검토해 허점이 없도록 정비하고, 향후 분쟁 소지를 사전에 차단해야 한다"며 "시민의 세금과 공공자산이 투입되는 사업인 만큼 책임 있는 협약 체결이 선행돼야 한다"고 밝혔다.

또한 "안전진단을 신속히 진행해 시민 안전을 최우선으로 확보하는 한편, 모든 행정력을 가동하여 준공을 최대한 앞당겨야 한다"고 덧붙였다.

아울러 최근 고양시가 공연과 문화행사하기 좋은 도시를 언급하며 "준공 지연으로 문화의 흐름이 끊겨서는 안 된다"며 "관계기관과 문화예술계, 지역사회가 참여하는 '임시공연장 설립 TF' 구성을 제안하고 내년 초부터 임시공연장 가동을 통해 문화행사가 지속될 수 있도록 실질적인 대안을 마련하겠다"고 밝혔다.

명 예비후보는 "안전은 철저히 확보하고, 협약은 빈틈없이 점검하며, 문화는 멈추지 않게 하겠다"며 "책임 있는 행정과 실질적 대안으로 K-컬처밸리 정상화를 조속히 이끌겠다"고 말했다.

한국항공대학교 법학과를 졸업하고 국민대학교 정치대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 명 예비후보는 1983년 공직에 입문해 39년의 공직을 수행했다.

고양시 덕양구청장, 일산서구청장, 기획조정실장 등을 역임했으며, 2022년 경기도의회 의원으로 당선되어 더불어민주당 당대표 특별보좌역, 정책위부위장, 경기도의회 정무수석 등 행정과 정치를 모두 경험하며 전문성과 현장성을 고루 갖춘 준비된 행정전문가로 평가받고 있다.





