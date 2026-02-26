장동혁 "한미동맹 흔들고 사법개편 강행…李 정부 독재 우려"

26일 국민의힘 최고위원회의 모두 발언

장동혁 국민의힘 대표는 26일 "이재명 정권은 미국의 방위력 강화 추진에 한결같이 반대하고 있다"며 "북한과 중국 눈치를 살피는 정부에 우리나라 국방을 맡길 수 있을지 불안하다"고 지적했다.

이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 장 대표는 이같이 말했다. 그는 "이재명 정권의 한미동맹 흔들기가 점입가경"이라며 "3월 한미 연합연습 계획을 공동 발표하는 자리에서 우리 군과 미군이 서로 다른 목소리를 내는 황당한 일이 벌어졌다"고 말했다.

그는 "주한미군은 야외 기동훈련을 이어가겠다고 하는데 우리 군은 사실상 훈련 축소 입장을 밝힌 것 아니냐"며 "9·19 군사합의 복원을 거론하면서 비행금지구역을 다시 설정하려는 움직임도 보인다"고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26

장 대표는 정부의 대북 정책에 대해서도 비판을 이어갔다. 그는 "이 대통령은 대북 방송을 중단하고 대북 전단을 막으며 북한의 심기를 살피는 데 급급했지만, 결국 대북 정책이 짝사랑이었음이 드러났다"며 "북한의 마음을 얻어보겠다며 우리 국가안보 태세까지 스스로 낮췄지만 돌아온 것은 북한의 냉소와 조롱뿐"이라고 말했다.

아울러 더불어민주당이 추진 중인 '법왜곡죄' 법안 상정과 관련해서도 비판 수위를 높였다. 장 대표는 "법왜곡죄 신설과 대법관 증원, 재판소원제 도입은 이재명 정권과 개딸들을 제외하면 모두 반대하는 법안"이라며 "전국 법원장회의에서도 명백한 반대 입장을 밝혔고, 법조계와 학계, 참여연대·민변 등에서도 우려를 표했다"고 말했다.

이어 "국민의힘이 필리버스터로 맞서고 있지만 사실상 법안 통과를 막기 어려운 절망적 상황"이라며 "헌정질서를 무너뜨려서라도 이재명 방탄과 반대 세력 궤멸을 통해 일극 독재 체제를 완성하려는 의도"라고 주장했다.

그는 "2026년 대한민국에서 나치 독재의 망령이 되살아나고 있다"며 "베네수엘라에서 보았듯 독재의 끝은 철저한 민생 파탄"이라고 경고했다.





