[특징주]AI·로보틱스 가치 재조명…기아, 20만원 '터치'

김대현기자

입력2026.02.26 09:25

기아 의 주가가 연일 강세다. AI(인공지능)·로보틱스 관련 기대감으로 현대자동차그룹주 전반이 상승세를 탄 가운데, 기아의 주가 재평가도 본격화되고 있다는 평가다.


26일 오전 9시13분 기준 기아는 전 거래일 대비 3900원(1.99%) 오른 20만원에 거래됐다. 전날 13% 급등한 데 이어 이틀 연속 신고가를 경신한 것이다.

한화투자증권은 이날 기아에 대해 "꾸준한 외국인 비중 증가세와 시가 대비 3.46% 수준의 배당수익을 기대한 투자자 매수세가 견조한 주가 상승을 이끌고 있다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 18만원에서 24만원으로 상향 조정했다.

[특징주]AI·로보틱스 가치 재조명…기아, 20만원 '터치'
올해 기아는 글로벌 수요 저성장 국면에서도 신차 사이클을 통한 물량 확대에 집중할 전망이다. 유럽 시장에서는 이달 슬로바키아 공장에서 전기차 EV2 양산을 시작하고 EV4 등 신규 모델을 투입해 판매 목표인 59만4000대를 달성한다는 계획이다. 미국에서는 텔루라이드와 스포티지 등 하이브리드차(HEV) 현지 생산을 확대해 91만5000대 판매를 추진한다.


김성래 한화투자증권 연구원은 "미국 시장 1월 소매 판매에서 기아는 현지 수요가 감소하는 상황에서도 주요 완성차 업체 중 유일하게 두 자릿수인 13.1% 증가세를 기록했다"고 설명했다.


특히 로보틱스 지분 가치에 대한 재조명이 목표주가 상향의 핵심 근거로 제시됐다. 김 연구원은 "'올 뉴 아틀라스(All New Atlas)' 상용화를 위한 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 검증이 본격화되면서 기아가 보유한 보스턴다이나믹스 지분 가치가 부각될 것"이라고 내다봤다. 기아는 보스턴다이나믹스 지분 17.2%(간접)와 모셔널 로보택시 지분 24.25%를 보유하고 있다.

김 연구원은 "본업에서의 견조한 이익 체력과 더불어 인공지능(AI) 및 소프트웨어중심차량(SDV) 전략 실행에서 기아의 역할이 확대되고 있다"며 "이에 따른 주가 재평가가 지속될 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
