[포토] 김병기 "성실하게 조사받고 명예회복"

공천 헌금 수수 등 13가지 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 26일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다.







