메르세데스-벤츠 코리아, 4월 새 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처' 시행

전국 어디서나 동일한 고객 경험 제공

메르세데스-벤츠 코리아가 새로운 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처'를 오는 4월 13일 시작한다.

메르세데스-벤츠 코리아는 25일 서울신라호텔에서 전국 11개 공식 딜러사와 새로운 차량 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처'의 성공적 도입을 위한 협약식을 진행했다고 26일 밝혔다.

기존 딜러사별로 상이했던 차량 가격과 재고 관리 구조를 통합한다. 전국 어느 공식 전시장에서든 가격 흥정 없이 메르세데스-벤츠 코리아가 책정한 최적의 단일 가격으로 차량을 구매할 수 있다. 또 전국 모든 차량 재고를 실시간으로 확인할 수 있다.

고객은 공식 홈페이지에서 차량 가격과 정보를 확인하고 전국에 있는 공식 전시장을 선택해 자세한 차량 구매 상담과 시승 등을 진행할 수 있다.

온라인과 오프라인을 아우르는 표준화된 신규 세일즈 프로세스를 기반으로 전국 어디에서나 동일하고 높은 수준의 고객 경험을 제공하는 데에 보다 집중할 것으로 기대된다.

메르세데스-벤츠 코리아와 11개 딜러사는 2023년부터 리테일 오브 퓨처 추진에 대한 공동의 이해를 바탕으로 시스템 구축과 운영 안정화, 딜러 교육 및 현장 프로세스 정착 등 주요 이행 과제를 체계적으로 추진해 왔다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표는 "고객이 언제 어디서나 동일하고 신뢰할 수 있는, 메르세데스-벤츠 브랜드에 걸맞은 구매 경험을 누릴 수 있도록 하기 위한 전략적 결정"이라며 "고객 경험 및 만족도 제고, 동반 성장이라는 공동의 목표 아래 새로운 판매 방식을 선보일 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

한편 메르세데스-벤츠 코리아와 딜러사는 리테일 오브 더 퓨처 도입 이후에도 지난 12년간 공동으로 전개해온 메르세데스-벤츠 사회공헌 활동을 지속해 나가기로 합의했다.





