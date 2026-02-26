삼성메디슨, 동물병원협회와 초음파 교육 '맞손'

"브랜드 신뢰도 및 미래 고객 접점 강화"

삼성메디슨은 한국동물병원협회(KAHA)와 전국 수의사 대상 초음파 교육 네트워크 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약을 통해 삼성메디슨과 한국동물병원협회는 초보 수의사부터 전문의까지 전 수준을 아우르는 맞춤형 교육을 원스톱으로 제공하는 통합 시스템을 구축한다. 아울러 공동 연구를 통해 동물 특화 초음파 영상 프로토콜을 개발하는 등 실질적인 협력을 추진한다.

한국동물병원협회는 삼성 소노 VET 아카데미 운영 과정에서 전문 강사와 실습견을 직접 지원해 고품질 핸즈온 교육을 제공하고, 수의사 대상 온라인 교육 콘텐츠와 학술 자료를 공동 제작한다. 삼성메디슨의 '더 스위트 랩'을 활용해 협회의 KAHA STARTER 프로그램 내 기초 초음파 실습 과정도 함께 운영할 예정이다. 콘퍼런스·심포지엄 등도 함께 추진해 프리미엄 동물 의료 시장 공략의 기반을 마련한다.

최이돈 한국동물병원협회장은 "반려동물 보호자들의 고품질 의료 서비스에 대한 기대가 높아지면서 수의사 대상 초음파 교육 수요도 지속해서 늘고 있다"며 "신뢰할 수 있는 파트너와 함께 체계적인 교육 시스템을 구축해 동물 병원의 진료 수준 향상에 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

유규태 삼성메디슨 대표는 "이번 MOU를 통해 현장 중심의 교육 연계를 한층 강화하고 국내 반려동물 의료 환경의 전문성과 완성도를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 했다.





