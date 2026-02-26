[포토] 민생물가 관련 회의 참석하는 구윤철 부총리

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF에 참석하고 있다.







