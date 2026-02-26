기보, 국민은행과 미래전략산업 육성 '맞손'

1800억 규모 특별출연 협약보증 지원

기술보증기금은 국민은행과 'AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.

부산 남구 기술보증기금 본점.

이번 협약은 정부의 미래성장동력 산업 육성 정책에 발맞춰 첨단전략산업 영위 기업의 금융 접근성을 높이고, 안정적인 성장을 뒷받침하기 위한 실질적 금융지원 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 국민은행의 특별출연금 90억원을 재원으로 1800억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 기보는 ▲보증 비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.2%포인트↓, 3년간) 등의 혜택을 제공한다.

또 기보는 국민은행의 보증료지원금 40억원을 기반으로 2500억원 규모의 보증료 지원 협약보증을 공급하며, 국민은행은 ▲보증료(0.8%포인트, 2년간)를 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 ▲인공지능(AI) ▲바이오(Bio) ▲문화콘텐츠(Contents&Culture) ▲방산(Defense) ▲에너지(Energy) ▲첨단제조(Factory) 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 미래전략산업 분야 중소기업의 금융비용 부담을 완화하고, 첨단산업 인프라 강화와 기술주도 신산업 성장을 지원하기 위한 협력을 이어갈 예정이다.

김종호 기보 이사장은 "이번 협약을 통해 미래성장동력을 이끌어 갈 혁신기업에 대한 금융지원 기반이 마련됐다"며 "기보는 앞으로도 유관기관과의 협력을 강화해 생산적 금융 확산과 혁신성장 생태계 조성에 적극적으로 기여하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



