배민, 파트너 서비스 명칭 개편…배민1플러스 →배민배달로

오픈리스트 →가게배달, 배민포장주문 →픽업

광고와 주문 분리, 현장 목소리 반영한 직관적 명칭

배달의민족 운영사 우아한형제들이 입점 파트너를 위한 서비스 명칭을 개편한다고 26일 밝혔다.

이번 개편은 파트너가 이용하는 배민 서비스 명칭을 현행 배달방식과 목적·구조에 맞도록 개선하는데 중점을 뒀고 이날부터 바로 적용된다.

배민 입점 파트너 서비스 명칭 개편. 우아한형제들

배민은 '광고상품'으로 묶여있던 파트너 대상 서비스를 '주문유형'과 '광고'로 구분했다.

주문을 받기 위해 기본적으로 필요한 서비스와 추가 노출을 위한 광고 상품을 명확히 분리해 파트너가 한눈에 이해하고 선택할 수 있도록 했다.

주문유형은 배민에서 주문을 받기 위해 가게가 기본적으로 이용하는 서비스다. 광고는 가게 추가 노출을 희망하는 파트너가 자율적으로 선택해 활용하는 상품을 의미한다.

주문유형에 속한 각 서비스명은 실제 배달 방식에 맞게 변경된다. 배민1플러스는 '배민배달'로, 오픈리스트는 '가게배달'로, 배민포장주문은 '픽업'으로 각각 바뀐다.

기존 서비스 명칭은 어떤 서비스로 연결되는지 인식하기 어렵고, 필수적인 서비스와 자율적으로 선택할 수 있는 추가 광고의 구분도 직관적이지 않았다는 의견을 반영한 것이다.

각 서비스의 기능과 역할을 일목요연하게 구분해 안내함으로써 파트너의 이해도와 편의성이 높아질 것으로 기대된다. 소비자에게 제공하는 서비스에 맞춰 파트너향 명칭도 새롭게 정비해 파트너의 효율적인 가게 운영 전략 수립에도 도움이 될 것으로 보인다.

변경된 서비스 명칭은 배민외식업광장 사이트, 셀프서비스, 간행물, 이용약관 등에 적용된다. 배민은 이번 개편에 맞춰 가이드라인을 정비해 지속적으로 안내할 계획이다. 이번 변경은 서비스 명칭·분류만 해당된다.

배민은 그동안 파트너가 보다 쉽게 활용할 수 있는 플랫폼을 만들기 위해 외식업 현장의 의견을 꾸준히 서비스에 반영해왔다.

대표 사례가 '배민 파트너스 보이스'다. 배민 파트너스 보이스는 배민과 입점 파트너가 서비스와 정책 전반에 대해 직접 의견을 나누는 참여형 소통 협의체로, 논의를 통해 도출된 과제를 실제 서비스 개선에 반영하는 성과를 거두기도 했다.

배민 관계자는 "서비스 이용 시 혼선을 최소화하고, 파트너들이 가게 운영과 매출 확대에 더 집중할 수 있도록 돕기 위해 이번 네이밍 개편 작업을 진행하게 됐다"면서 "앞으로도 파트너 입장에서 이해하기 쉽도록 일관된 서비스 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



