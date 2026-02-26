본문 바로가기
대전시, '대학생·대학원생 학자금대출 이자지원' 신청자 접수

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.26 08:51

시계아이콘00분 34초 소요
대학생·대학원생, 27일~3월 27일까지 접수

1인당 최대 100만원 한도

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 대학생과 대학원생의 학자금 대출의 상환 부담을 덜고 학업에 전념할 수 있도록 '2026년 대학생 학자금대출 이자 지원 사업'을 추진한다.


이번 사업은 한국장학재단 학자금대출의 2025년도 발생 이자 상환액을 지원하는 것으로, 시 예산 1억6250만 원을 투입해 총 1100여명이 혜택을 받는다.

지원 대상은 ▲대전 소재 대학(대학원 포함)의 재학생(휴학생·졸업 유예생 포함) ▲타지역 대학(대학원 포함)의 재학생 중 본인 또는 직계존속이 공고일 기준 1년 이상 대전에 주민등록이 돼 있는 경우이다.


다만 ▲다른 기관·개인으로부터 학자금 이자 명목으로 지원받은 경우 ▲제적생 ▲무이자 대출을 받은 경우 ▲한국장학재단 대출금 전액 상환한 경우에는 지원 대상에서 제외된다.


신청 기간은 27일부터 3월 27일까지이며, 대전청년포털 홈페이지에서 제출 서류를 첨부해 온라인으로 신청하면 된다.

지원 금액은 1인당 최대 100만 원 한도로, 선정 결과는 5월(예정) 중 한국장학재단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 지원금은 개인 계좌로 지급되지 않고 한국장학재단 학자금대출 상환 계좌로 직접 상환 처리된다.


민동희 교육정책전략국장은 "이번 사업이 대학생과 대학원생의 금융 부담을 완화하고 안정적인 학업 여건 조성에 도움이 되길 기대한다"며 "학생들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
