"별처럼 빛나길" 윤하, 과학도 향한 진심…장학금 1억 기탁

물리·천문학 전공생 25명에 1인당 250만원

연간 1억원 규모 지원 나서

평소 우주 사랑 실천으로 이어져

가수 윤하의 기부로 '푸른등대 가수 윤하 기부장학금'이 신설됐다.

25일 윤하는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "물리·천문학과 친구들아, 윤하 장학금 신청해. 노벨상 받아야지"라는 글과 함께 한국장학재단의 '2026년 1학기 푸른등대 기부장학금 신규 장학생' 모집 안내를 공유했다.

푸른등대 기부장학금은 개인 및 법인 기부금을 재원으로 다양한 분야의 저소득층 우수 대학생에게 생활비를 지원하는 사업이다. 이번 학기에는 총 17개 기부처가 참여해 신규 장학생을 선발하며, 이 가운데 '가수 윤하' 명의 장학금이 포함됐다.

윤하는 과학 콘텐츠 제작자들과 협업하거나 천문학을 주제로 한 강연·토크 프로그램에 참여하며 대중과 과학을 잇는 가교 구실을 해왔다. 이번 장학금 역시 단발성 이벤트가 아닌, 연간 1억원 규모로 물리학천문학 전공 저소득층 대학생을 지속 지원하는 사업으로 운영될 예정이다. 윤하 인스타그램

윤하 장학금은 물리학 및 천문학 전공 대학생 25명에게 1인당 250만원씩 총 6250만원을 지원한다. 윤하가 5000만원, 윤하 밴드가 250만원을 기부했으며, 경제·시사 콘텐츠로 알려진 유튜버 슈카월드도 1000만원을 보탰다. 지원 대상은 대한민국 국적의 국내 4년제 및 전문대 재학생 가운데 학자금 지원 구간 6구간 이하 학생이다. 단, 학과명에 '물리' 또는 '천문'이 포함돼야 하며 물리치료학과 등 의료·보건 계열 학과는 제외된다.

앞서 윤하는 지난해 12월 서울 중구 한국장학재단 서울사무소를 찾아 장학금 1억원을 기탁했다. 당시 그는 "물리학과 천문학을 공부하는 학생들이 경제적 걱정 없이 학업에 매진해 밤하늘 별처럼 밝게 빛나는 인재로 성장하길 바란다"고 밝혔다.

윤하는 평소 과학과 우주에 대한 깊은 관심을 여러 차례 드러내 왔다. 대표곡 사건의 지평선은 블랙홀의 경계를 뜻하는 천문학 용어를 제목으로 사용했고, 오르트 구름 역시 태양계를 둘러싼 가상의 구름대 개념에서 착안했다. 인터뷰와 방송에서도 천문학 서적을 즐겨 읽고, 우주 관련 다큐멘터리를 자주 시청한다고 밝히는 등 '과학 덕후'로 불려왔다.

가수 윤하의 기부금으로 기초과학(물리·천문학) 전공 대학생을 위한 국가 장학금 ‘푸른등대 가수 윤하 기부장학금’이 신설됐다. C9엔터테인먼트·한국장학재단 원본보기 아이콘

